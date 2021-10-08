Farrukhabad News: भरे जाने लगे इटावा-बरेली हाईवे के गड्ढे

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अमर उजाला ने 31 अगस्त के अंक में ‘300 करोड़ से बना हाईवे तीन साल में बदहाल, चार किमी में 49 गड्ढे’ शीर्षक से हाईवे की बदहाली को प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदारों ने जर्जर मार्ग और जगह-जगह बने गड्ढों का संज्ञान लिया और मरम्मत कार्य शुरू करा दिया।बरसात के दौरान हाईवे के गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता था। इससे तेज रफ्तार वाहनों के अचानक गड्ढों में जाने से वाहन अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता था। दोपहिया वाहन सवारों के लिए स्थिति और मुश्किल थी। गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहनों के अचानक लेन बदलने से हादसे की आशंका भी बनी रहती थी। जलभराव से कई स्थानों पर सड़क और गड्ढे का अंतर समझना भी मुश्किल हो जाता था।एनएचएआई के साइट इंजीनियर विश्वास मिश्रा ने बताया कि हाईवे पर मरम्मत का कार्य लगातार चलता रहता है। बरसात से उखड़ी सड़क की मरम्मत शुरू करा दी गई है। तीन से चार दिनों में हाईवे के सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे।