Farrukhabad News: कारखाना मालिक के घर चोरी में नजदीकी नौकरों की तलाश

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शहर कोतवाली के मोहल्ला साहबगंज नारायण दास निवासी राजेश भान साध, पुत्र आकर्ष साध, पत्नी, पुत्रवधू समेत सभी बच्चों सहित रविवार सुबह उत्तराखंड घूमने गए थे। सोमवार सुबह पड़ोसी भतीजे ईशान ने मकान के ताले टूटे देख सूचना दी। उनके यहां पहुंचने से पहले ही साध समाज के कई लोगों ने पुलिस से मकान की जांच कराई। मकान में कुछ स्थान पर खून के धब्बे भी मिले। आशंका जताई गई कि चोरी के समय किसी चोर को चोट लगी। उसी का खून निकला है। पुलिस ने घर में ज्यादा आने-जाने वाले कुछ नौकरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि उनके यहां अलीगढ़ का एक सबसे विश्वासपात्र नौकर था। चोरों ने बाथरूम में बने लॉकर से भी जेवरात चोरी किए। इससे आशंका है कि इस घटना में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर शामिल है, जो अंदर तक की जानकारी रखता है।मकान मालिक राजेश भान साध की तहरीर पर प्राथमिकी लिख ली गई है। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि अभी चोरों का पता नहीं चला है। दो टीमें काम कर रही हैं। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।