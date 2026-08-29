Farrukhabad News: लूट के बाद परफ्यूम विक्रेता को बाइक से बांधकर घसीटा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:51 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:51 AM IST
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कायमगंज। मुनीम से लूट के बाद जब पुलिस बदमाशों को तलाश रही थी तभी बृहस्पतिवार रात एक बाइक सवार तीन लुटेरों ने जौरा रोड पर मारपीट कर परफ्यूम विक्रेता को लूट लिया। विक्रेता को बाइक में बांधकर काफी दूर तक घसीटा। इससे उसकी पीठ की खाल उधड़ गई। हालांकि, पुलिस इसे मारपीट का मामला बता रही है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर राजकुमार निवासी रूपकिशोर परफ्यूम बेचते हैं। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे वह बाइक से घर जा रहे थे। जौरा रोड पर जनसेवा केंद्र के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोककर परफ्यूम खरीदा। रुपये मांगने पर आरोपियों ने देख लेने की बात कही। गांव पट्टिया के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे। इसके बाद उन्हें बाइक से बांधकर काफी दूर तक घसीटा। इससे उनकी पीठ बुरी तरह छिल गई। बेहोश होकर सड़क पर गिरने के बाद आरोपी उनका परफ्यूम और नकदी लेकर भाग गए।
पीड़ित के मुताबिक लूटे गए सामान की कीमत करीब 10 हजार रुपये है। रूपकिशोर घायल हालत में रातभर वहीं पड़े रहे। शुक्रवार सुबह जब होश आया तब वह घर पहुंचे। शुक्रवार दोपहर को रूपकिशोर ने कोतवाली में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मामला मारपीट का प्रतीत हो रहा है। जांच की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर राजकुमार निवासी रूपकिशोर परफ्यूम बेचते हैं। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे वह बाइक से घर जा रहे थे। जौरा रोड पर जनसेवा केंद्र के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोककर परफ्यूम खरीदा। रुपये मांगने पर आरोपियों ने देख लेने की बात कही। गांव पट्टिया के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे। इसके बाद उन्हें बाइक से बांधकर काफी दूर तक घसीटा। इससे उनकी पीठ बुरी तरह छिल गई। बेहोश होकर सड़क पर गिरने के बाद आरोपी उनका परफ्यूम और नकदी लेकर भाग गए।
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पीड़ित के मुताबिक लूटे गए सामान की कीमत करीब 10 हजार रुपये है। रूपकिशोर घायल हालत में रातभर वहीं पड़े रहे। शुक्रवार सुबह जब होश आया तब वह घर पहुंचे। शुक्रवार दोपहर को रूपकिशोर ने कोतवाली में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मामला मारपीट का प्रतीत हो रहा है। जांच की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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