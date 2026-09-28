Farrukhabad News: पानी से भरे गड्ढे में मिला मजदूर का शव, हत्या की आशंका

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जनपद हरदोई के थाना हरपालपुर क्षेत्र के गांव प्रतिपालपुर निवासी सवित अग्निहोत्री (38) मिक्सर मशीन पर दिहाड़ी मजदूर था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह पहले शहर में अपनी मौसी के पास रहता था। शराब पीने की वजह से वह एक सप्ताह से कादरीगेट के पास रह रहे गांव के ही दोस्त के घर रहने लगा। वहां गांव का एक अन्य युवक भी रहता था। तीनों एक साथ मजदूरी करने जाते थे।सवित का शव सातनपुर मंडी के पास सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला। उसका सिर पानी में डूबा था। पुलिस के साथ ही उसके दोस्त व परिजन भी मौके पर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मजदूर की मौत होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में शराब की गंध आने का भी जिक्र किया गया है।वहीं, सवित के छोटे भाई अमित व चाचा विनोद अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि गांव के ही युवक का मकान कादरीगेट के पास है। उसका भाई दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है। इससे युवक अपनी भाभी के पास रहता है। उसी के घर में सवित भी रहता था। आशंका है कि गांव के ही युवक ने उसकी हत्या कर दी। वह दोनों युवकों के खिलाफ तहरीर देंगे।दूसरी ओर मिक्सिंग मशीन मालिक ने बताया कि सवित पांच दिन से काम पर नहीं गया था। सवित की तीन बहनों में नीतू, सोनम व जीतू की शादी हो चुकी है। छोटा भाई अभी अविवाहित है। पिता की तीन माह पहले ही मौत हो चुकी है। मां का काफी पहले स्वर्गवास हो चुका है।कादरीगेट थानाध्यक्ष कपिल कुमार ने बताया कि युवक नशे की हालत में रहता था। उसके शरीर पर चोट का निशान नहीं मिला है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।