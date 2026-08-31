फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Crops worth eight crore rupees damaged by floods.

Farrukhabad News: बाढ़ से फसलों में आठ करोड़ का नुकसान

Mon, 31 Aug 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Crops worth eight crore rupees damaged by floods.
फर्रुखाबाद। गंगा की बाढ़ में 12,415 किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। 7258.85 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ में समा गई। इससे किसानों को आठ करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। अब प्रशासन इन किसानों की फसलों में हुई क्षति का आकलन कराकर मुआवजा देने की तैयारी में है।
विज्ञापन


बाढ़ का कहर एक माह से जारी है। खेतों में खड़ी मक्का, धान, गन्ना, उर्द, मूंग आदि फसलें बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गईं। शासन के निर्देश पर प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण कराया। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों को शरणालय में रखकर भोजन आदि की व्यवस्था की। अब बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कराया जा रहा है। अमृतपुर तहसील क्षेत्र के लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए। कायमगंज व तहसील सदर क्षेत्र के गांव भी बाढ़ की चपेट में आए। राजस्व कर्मी बाढ़ से फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कर रहे हैं। तीनों तहसील क्षेत्र में अब तक 7258.85 हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। 12 हजार 415 किसान प्रभावित हुए हैं। कुल आठ करोड़ से अधिक की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है।
विज्ञापन

जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि सर्वे तेजी से चल रहा है। जितना सर्वे पूर्ण हो चुका है, उतने का किसानों को मुआवजा देने की तैयारी भी कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed