Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   BSc student dies under suspicious circumstances in AgraBSc student dies under suspicious circumstances in Agra

Farrukhabad News: आगरा में बीएससी के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत

Sun, 08 Nov 2026 08:00 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:00 PM IST
विज्ञापन
BSc student dies under suspicious circumstances in AgraBSc student dies under suspicious circumstances in Agra
फोटो- 28, हर्षित का फाइल फाेटो।
विज्ञापन

- कमरे में फंदे पर लटका मिला शव,
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहम्मदाबाद। थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी बनकटी निवासी सुनील कुमार जाटव के पुत्र हर्षित (20) की आगरा में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वह अपनी बुआ निर्मला देवी के घर रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। रविवार को बुआ और अन्य रिश्तेदार उसका शव लेकर गांव पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया।
हर्षित के छोटे भाई अनुज ने बताया कि उसके फूफा निहाल सिंह अन्य रिश्तेदारों के साथ शव लेकर गांव पहुंचे। फूफा ने बताया कि सुबह काफी देर तक हर्षित कमरे से बाहर नहीं आया। कमरे में जाकर देखा तो वह कुंडे से फंदे पर लटका मिला। इसके बाद शव को नीचे उतारकर गांव ले आए। बेटे का शव देखते ही मां मालती देवी की चीख निकल गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां मालती देवी की सूचना पर पहुंचे उपनिरीक्षक बलवीर सिंह ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।
विज्ञापन

======
हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर किशोर झुलसा
मोहम्मदाबाद। थाना क्षेत्र के गांव विहार निवासी धर्मवीर कठेरिया का पुत्र सागर (16) गांव के बाहर बने आरआरसी सेंटर की टीन पर चढ़ा था। तभी ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर सनी मिश्रा ने उसे लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed