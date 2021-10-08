Farrukhabad News: डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 698 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:11 AM IST
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फर्रुखाबाद। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार को पांच केंद्रों पर तीन पालियों में हुई। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों की तलाशी के बाद अंदर जाने दिया गया। 3,734 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
परीक्षा के लिए कुल 4432 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 3734 अभ्यर्थियों ने तीनों पालियों में परीक्षा दी, जबकि 698 ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक सक्रिय रहे। डायट प्राचार्य संजय गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को तीन पालियों में परीक्षा हुई।
अभ्यर्थी चंचल ने बताया कि पेपर सही हुआ है। 25 में 20 प्रश्न हल किए हैं। गणित के प्रश्न हल करने में समय लगा। अमन सिंह ने बताया कि परीक्षा सही हुई है। पास होने के लिए नंबर आ जाएंगे। जो भी पढ़ा, वही आया। इसलिए पेपर हल करने में दिक्कत नहीं हुई।
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परीक्षा के लिए कुल 4432 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 3734 अभ्यर्थियों ने तीनों पालियों में परीक्षा दी, जबकि 698 ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक सक्रिय रहे। डायट प्राचार्य संजय गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को तीन पालियों में परीक्षा हुई।
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अभ्यर्थी चंचल ने बताया कि पेपर सही हुआ है। 25 में 20 प्रश्न हल किए हैं। गणित के प्रश्न हल करने में समय लगा। अमन सिंह ने बताया कि परीक्षा सही हुई है। पास होने के लिए नंबर आ जाएंगे। जो भी पढ़ा, वही आया। इसलिए पेपर हल करने में दिक्कत नहीं हुई।
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