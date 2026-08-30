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Etawah News: युवक का कमरे में फंदे पर मिला शव

Sun, 30 Aug 2026 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:05 AM IST
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Young man's body found hanging in the room.
फोटो 25:: गौरव कुमार की फाइल फोटो। स्रोत परिजन
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-पांच-छह दिन पुराना बताया जा रहा शव, 20 अगस्त को चाचा से आखिरी बार फोन पर हुई थी बात
संवाद न्यूज एजेंसी
सैफई। सैफई के हैवरा गांव में रक्षाबंधन पर एक दुखद घटना सामने आई। दिल्ली से गांव पहुंचे चाचा को अपने भतीजे गौरव कुमार का शव घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। शव करीब पांच से छह दिन पुराना होने के कारण गल चुका था। गौरव घर में अकेला रहता था, जिसके चलते परिजनों को घटना की जानकारी कई दिनों तक नहीं हो सकी।

हैवरा गांव निवासी गौरव कुमार (22) अपने चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसके माता-पिता का निधन कई साल पहले हो चुका था। चाचा अखिलेश कुमार उनकी देखरेख करते थे। तीन भाई दिल्ली में काम करते हैं, जबकि गौरव पांच अगस्त से गांव में अकेला रह रहा था। शुक्रवार को रक्षाबंधन पर अखिलेश कुमार दिल्ली से गांव पहुंचे। उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो गौरव का शव पंखे के कुंडे से फंदे पर लटका मिला। शव कई दिन पुराना होने के कारण काफी खराब हो चुका था। अखिलेश कुमार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच की और साक्ष्य जुटाए। शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
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शनिवार को गौरव के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। चाचा अखिलेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उनकी आखिरी बार 20 अगस्त को गौरव से फोन पर बात हुई थी। तब गौरव सामान्य बात कर रहा था। इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी ने बताया कि प्रथमदृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।
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पुलिस घटना के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। गौरव के घर में अकेले रहने के कारण परिजनों को कई दिनों तक घटना की जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गौर कर रही है।
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