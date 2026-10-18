Etawah News: सड़क किनारे मिट्टी धंसने से ट्रैक्टर-ट्रॉली घुसी, बाल-बाल बचे श्रद्धालु

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनिवार को लखना स्थित मां कालिका देवी मंदिर पर झंडा चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए कई वाहन चालक स्थानीय मार्गों का इस्तेमाल कर रहे थे। इकदिल क्षेत्र के चांदनपुर गांव से श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली से झंडा चढ़ाने जा रहे थे। संजय कुमार ने बताया कि वह दो ट्रैक्टर और एक लोडर के साथ श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान कुड़रिया रजवाहा मार्ग पर चंद्रपुरा गांव के पास बेरीखेड़ा की तरफ से आ रहे वाहन को रास्ता देने की कोशिश की गई।तभी सड़क किनारे की मिट्टी धंस गई और ट्रैक्टर की ट्रॉली का पहिया गड्ढे में चला गया। इससे ट्रॉली एक तरफ झुककर पलटने लगी, लेकिन पेड़ के सहारे टिक गई। अचानक हुए हादसे से ट्रॉली में बैठे श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। घबराकर कुछ लोग नीचे कूद पड़े।राहत की बात रही कि किसी श्रद्धालु को चोट नहीं आई। बाद में स्थानीय लोगों और अन्य वाहन चालकों की मदद से फंसी ट्रैक्टर-ट्रॉली को बाहर निकाला गया। थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।