Etawah News: सेल्समैन से मारपीट कर जहरीली कोल्डड्रिंक पिलाने का आरोप

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नगला ताल तुरइया बेर निवासी संत कुमार ने बताया कि उनका बेटा रोहित (25) बसरेहर क्षेत्र के नगला हरराय स्थित शराब ठेके पर सेल्समैन है। दो दिन पहले लखनपुर और बिरसिंहपुर गांव के कुछ लोगों से उधारी के रुपये को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि शनिवार सुबह करीब 10ः30 बजे रोहित रुपये वसूलने बिरसिंहपुर गांव गया था। बेटे उन्हें फोन कर बताया कि वहां कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर जबरन कोल्डड्रिंक पिला दी, जिसमें जहरीला पदार्थ होने का आरोप है।पिता परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। घायल बेटे को निजी वाहन से लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है।(संवाद)