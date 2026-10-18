Etawah News: डीएम व एसएसपी के समाधान दिवस में 34 शिकायतों में सिर्फ छह का निदान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव फुलरई निवासी खेन पाल सिंह ने दबंगों पर उनकी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की शिकायत की। वहीं बार एसोसिएशन ने एसडीएम न्यायिक पर सही निर्णय नहीं लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। नगला रामसुंदर निवासी चंद्रवीर सिंह ने होलिका दहन की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की।मोहल्ला लुधपुरा निवासी मुन्नी देवी ने अपने प्लॉट पर विपक्षी पक्ष की ओर से किए जा रहे निर्माण को रुकवाने की गुहार लगाई। जोनई निवासी हरिओम ने बताया कि लेखपाल ने जमीन की पैमाइश किए जाने के बाद सचिव ने वहां मिट्टी डलवा दी। नगला छंद निवासी मधु चौहान ने भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन और नाली पर किए गए कब्जे को हटवाने की शिकायत की।डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में सीएमओ डॉ. बीके सिंह, एसपी सिटी बबीता सिंह, एसडीएम अभिषेक प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार नेहा सचान, सीओ आयुषी सिंह, थाना प्रभारी कमल भाटी, बलरई थाना प्रभारी आलोक कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं चकरनगर में 16 शिकायतें आईं। जिसमें तीन का निपटारा किया गया। इधर भरथना में 17 शिकायतों में दो का निस्तारण हुआ।