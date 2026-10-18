फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Home guard jumps into fire to save goats, sustains burns

Etawah News: बकरियों को बचाने के लिए आग में कूदे होमगार्ड, झुलसे

Sun, 18 Oct 2026 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 18 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Home guard jumps into fire to save goats, sustains burns
इकदिल। घर के छप्पर में लगी आग के बीच बंधी बकरियों को बचाने की कोशिश में होमगार्ड विश्राम सिंह (50) गंभीर रूप से झुलस गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उन्हें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

विरहीपुर गांव निवासी विश्राम सिंह शुक्रवार देर शाम घर पर थे। इसी दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट से छप्पर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। छप्पर के नीचे बंधी बकरियों को आग की लपटों में घिरा देखकर विश्राम सिंह उन्हें बचाने के लिए अंदर पहुंच गए।
विज्ञापन

इस दौरान वह खुद आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि होमगार्ड कलक्ट्रेट में ड्यूटी करते हैं। बेटे संदीप के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी।(संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed