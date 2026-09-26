Etawah News: ताइक्वांडो में शौर्य ने जीता स्वर्ण, एसजीएफआई नेशनल के लिए चयन

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चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद शौर्य सिंह का चयन एसजीएफआई (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। एसजीएफआई नेशनल का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा। चयन से शौर्य के परिवार और इटावा ताइक्वांडो एसोसिएशन में खुशी का माहौल है। शौर्य ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता सत्यपाल सिंह को दिया। उन्होंने कहा कि पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और विश्वास बनाए रखा।उनके सहयोग और प्रोत्साहन से ही यह उपलब्धि हासिल हो सकी। शौर्य के चयन पर महासचिव हिमांशु यादव, कोषाध्यक्ष नबीला, सह सचिव गोविंद सिंह, रोहित द्विवेदी, मीडिया प्रभारी तरुण गुप्ता और मैनेजमेंट हेड श्याम जी समेत अन्य लोगों ने उन्हें बधाई दी और एसजीएफआई नेशनल के लिए शुभकामनाएं दीं।