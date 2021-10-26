Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : जिले के सभी पीएचसी में आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।



कार्यक्रम

इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।



धर्म-कर्म

बकेवर: कस्बा लखना में पुष्पश्री गेस्टहाउस में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



रामलीला

इटावा : श्रीरामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में नवीन मंडी में राम वन गमन, रामकेवट संवाद व चित्रकूट में भरत मिलाप की लीला का आयोजन रात आठ बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

आरोग्य मेला