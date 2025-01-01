Etawah News: पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाना- अखिलेश कुमार

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाना है। बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श और सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित घटना की सूचना तुरंत माता-पिता या शिक्षक को दें।कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए है और विधिक सहायता उपलब्ध है। जागरूकता ही बच्चों को खतरों से बचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालय के अध्यक्ष प्रत्युष कुमार तिवारी ने बच्चों की सुरक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। प्रधानाचार्य सुनील दत्त अवस्थी ने कार्यक्रम की सराहना की। वि