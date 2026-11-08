Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Roadways' preparations came to naught; despite having permits for only five passengers, they kept carrying 15.

Etawah News: धरी रह गई रोडवेज की तैयारी, पांच का परमिट और बैठाते रहे 15 सवारियां

Sun, 08 Nov 2026 08:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 08 Nov 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
Roadways' preparations came to naught; despite having permits for only five passengers, they kept carrying 15.
फोटो 02::गुरुतेग बहादुर ओवरब्रिज के पास क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाए ऑटो चालक। संवाद
इटावा। दिवाली पर यात्रियों को सुगम सफर मुहैया कराने के रोडवेज निगम के दावे ग्रामीण रूटों पर हवा-हवाई साबित हुए। त्योहार पर घर पहुंचने की जल्दी में यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन पर्याप्त बसें नहीं मिलें। मजबूरी में लोगों को ऑटो और डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ा।
विज्ञापन

इसका फायदा उठाकर वाहन चालकों ने क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां बैठाईं। पांच सवारियों की क्षमता वाले ऑटो में 15-15 यात्रियों को भरकर सड़कों पर दौड़ाया गया।
विज्ञापन

महेवा, जसवंतनगर, अछल्दा, भरथना, बसरेहर, उदी और भिंड रूट पर यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इन मार्गों पर रोडवेज बसों की उपलब्धता पर्याप्त न होने से लोग छोटे वाहनों के इंतजार में खड़े रहे। त्योहार पर परिवार के साथ सफर करने वाले यात्रियों को मजबूरी में जोखिम भरा सफर करना पड़ा। ऑटो में बैठने की जगह नहीं होने के बावजूद चालक अतिरिक्त सवारियां बैठाने से पीछे नहीं हटे।
विज्ञापन
विज्ञापन

------
भीड़ बढ़ी तो किराये में भी मनमानी
त्योहार पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही डग्गामार वाहन चालकों की मनमानी भी बढ़ गई। सामान्य दिनों में महेवा जाने के लिए 40 रुपये किराया लगता है लेकिन त्योहार पर यहां सवारियों से 50 से 60 रुपये तक वसूले गए। यही हालात जसवंतनगर, अछल्दा, भरथना और भिंड मार्ग के डग्गामार वाहनों की भी रही। बसों की कमी के चलते यात्रियों के पास अधिक किराया देकर सफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

फोटो 02::गुरुतेग बहादुर ओवरब्रिज के पास क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाए ऑटो चालक। संवाद

फोटो 02::गुरुतेग बहादुर ओवरब्रिज के पास क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाए ऑटो चालक। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed