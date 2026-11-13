Etawah News: चार साल से जख्मी हैं सड़कें, जिम्मेदारों को नहीं दिख रही बदहाली

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ब्लॉक की 41 ग्राम पंचायतों में करीब 94 करोड़ रुपये की लागत से 36 पानी की टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है। पड़ताल के दौरान सिंडौस गांव में दीपक, भानु और राहुल सिंह ने बताया कि पंचायत की टंकी से सिंडौस, खोड़न, बल्लो गढ़िया, सकतपुरा और मनसेकापुरा गांवों में पानी की आपूर्ति होनी है। ठेकेदार ने पाइपलाइन डालने के लिए गलियां खोद दीं, लेकिन उन्हें दोबारा ठीक नहीं कराया। बारिश और पानी भरने से रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए हैं। खोड़न और सकतपुरा में भी यही स्थिति है।हनुमंतपुरा पंचायत के कुअरपुरा और अजीत गढ़िया गांव में भी ग्रामीणों ने सड़कों की बदहाली पर नाराजगी जताई। शीला देवी, सूर्यप्रकाश मिश्रा, मोहित राजावत, राजीव, दीपक राजावत समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि चार साल से सड़कें खुदी पड़ी हैं। रास्तों पर बने गड्ढों के कारण आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। बुजुर्ग शीला देवी का गिरने से हाथ तक टूट चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की आपूर्ति भी नियमित नहीं हुई। पालीघार गांव में भी पाइपलाइन डालने के लिए चार साल पहले सीसी सड़क खोदी गई थी, जिसकी अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते उन्हें रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है।टंकी चालू, लेकिन तीन साल से नहीं आया पानीपड़ताल के दौरान हनुमंतपुरा की टंकी तीन साल से चालू बताई गई, लेकिन इसी पंचायत के मजरा कुअरपुरा तक पानी ही नहीं पहुंचा। बंसरी और बीहर पंचायत की टंकियों का निर्माण भी अधूरा मिला। ददरा पंचायत के नगला चौप में करीब 50 परिवारों को कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।दीपावली के कारण सड़कों की मरम्मत कार्य में थोड़ा सा विलंब हुआ है। अब फिर से काम शुरू करवा दिया गया है। कुछ स्थानों पर बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करवाया जा रहा है। आगामी कुछ दिनों में शत प्रतिशत सड़कों को दुरुस्त करवा दिया जाएगा।- कुलदीप कुमार प्रजापति, एक्सईएन, जल निगम ग्रामीण