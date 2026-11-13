Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Cooperative societies under lock and key; farmers returning empty-handed

Etawah News: सहकारी समितियों पर लटके ताले, बैरंग लौट रहे किसान

Fri, 13 Nov 2026 10:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 13 Nov 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
Cooperative societies under lock and key; farmers returning empty-handed
फोटो 15::::कामेत समिति पर लटका ताला। संवाद
उदी। गेहूं की बोआई का समय चल रहा है, लेकिन किसानों को सहकारी समितियों से खाद नहीं मिल पा रही है। उदी क्षेत्र की कामेत और बढ़पुरा क्षेत्र की चंदरपुरा सहकारी समिति बंद हैं। शुक्रवार को खाद लेने पहुंचे किसानों को समितियों पर ताले लटके मिले। काफी देर इंतजार करने के बाद भी समितियां नहीं खुलीं तो किसानों को बिना खाद लिए ही लौटना पड़ा।
विज्ञापन


चंदरपुरा समिति पर खाद लेने पहुंचे शिवजीपुरा निवासी रमेश ने बताया कि वह गेहूं की फसल के लिए खाद लेने आए थे, लेकिन समिति पर डीएपी उपलब्ध न होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं, कामेत समिति पहुंचे रमीकावर निवासी विश्राम सिंह ने बताया कि वह भी गेहूं की फसल के लिए खाद लेने आए थे, लेकिन खाद भंडार बंद होने से उन्हें खाद नहीं मिल सकी।
विज्ञापन

चंदरपुरा सहकारी समिति के सचिव रवि ने बताया कि दो दिन पहले समिति पर उपलब्ध डीएपी का वितरण कर दिया गया था। वर्तमान में समिति पर डीएपी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें डेंगू हो गया है, इसलिए शुक्रवार को अवकाश पर हैं। वहीं, कामेत समिति के सचिव आशीष यादव से खाद की उपलब्धता और समिति बंद रहने के संबंध में जानकारी लेने के लिए फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं हुआ।

फोटो 15::::कामेत समिति पर लटका ताला। संवाद

फोटो 15::::कामेत समिति पर लटका ताला। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed