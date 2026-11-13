Etawah News: सिटी में आज

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भरथना: जयोत्री विद्यालय में पुस्तक मेला आयोजन सुबह 09 बजे से।



बाल मेला

इकदिल : क्षेत्र के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में बाल मेले का आयोजन सुबह 09 बजे से।



वैज्ञानिक प्रदर्शनी

इटावा : अर्चना मेमोरियल स्कूल में बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 09 बजे से।



प्रतियोगिता

इटावा : जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



समाधान दिवस

इटावा : जिले के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।



बाल मेला

इटावा : सरस्वती शिशु मंदिर में बाल दिवस पर बाल मेला का आयोजन दोपहर 01 बजे से।



धर्म-कर्म

ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से

लवेदी : नगला दीप सिंह की मड़ैया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।

लवेदी: असदपुर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।

बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

पुस्तक मेला