Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 13 Nov 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
पुस्तक मेला
भरथना: जयोत्री विद्यालय में पुस्तक मेला आयोजन सुबह 09 बजे से।
बाल मेला
इकदिल : क्षेत्र के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में बाल मेले का आयोजन सुबह 09 बजे से।
वैज्ञानिक प्रदर्शनी
इटावा : अर्चना मेमोरियल स्कूल में बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 09 बजे से।
प्रतियोगिता
इटावा : जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
समाधान दिवस
इटावा : जिले के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बाल मेला
इटावा : सरस्वती शिशु मंदिर में बाल दिवस पर बाल मेला का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
धर्म-कर्म
ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
लवेदी : नगला दीप सिंह की मड़ैया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
लवेदी: असदपुर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
व्हाट्सएप नंबर
9528031737
विज्ञापन
भरथना: जयोत्री विद्यालय में पुस्तक मेला आयोजन सुबह 09 बजे से।
बाल मेला
इकदिल : क्षेत्र के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में बाल मेले का आयोजन सुबह 09 बजे से।
वैज्ञानिक प्रदर्शनी
इटावा : अर्चना मेमोरियल स्कूल में बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 09 बजे से।
प्रतियोगिता
इटावा : जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
समाधान दिवस
इटावा : जिले के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बाल मेला
इटावा : सरस्वती शिशु मंदिर में बाल दिवस पर बाल मेला का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
धर्म-कर्म
ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
लवेदी : नगला दीप सिंह की मड़ैया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
लवेदी: असदपुर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
व्हाट्सएप नंबर
9528031737