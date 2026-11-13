Etawah News: सिलाई कारीगर की मौत, पत्नी और भाई ने एक-दूसरे पर लगाए हत्या के आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मनोज सक्सेना (40) की पत्नी मानसी सक्सेना ने बताया कि उसके पति जयपुर में रहकर सिलाई का काम करते थे। दीपावली की छुट्टी पर घर आए थे। बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे वह अपनी मां और भतीजियों के पास गए थे। शाम करीब चार बजे घर लौटे तो नशे की हालत में थे। वह बिना कुछ कहे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद आवाज लगाने पर जवाब नहीं मिला। कमरे में जाकर देखा तो वह बेड पर मृत पड़े थे। इसके बाद परिजन को सूचना दी।मनोज की भतीजी अंजली सक्सेना ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर करीब 3:30 बजे चाची मानसी ने फोन कर बताया था कि चाचा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। घर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो मनोज बेड पर पड़े थे और उनका शरीर नीला पड़ गया था। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मानसी का आरोप है कि देवर विनोद और अन्य परिजन ने उन पर हत्या का आरोप लगाते हुए मारपीट की।घटना के बाद वह बच्चों को लेकर मोहल्ले में ही अपने मायके चली गई। उन्होंने पति को परिजन की ओर से जहर खिलाए जाने का आरोप लगाया। वहीं, मनोज के छोटे भाई विनोद ने आरोप लगाया कि भाभी के एक युवक से संबंध थे। इसी विवाद में पत्नी ने अपनी बहन और प्रेमी के साथ मिलकर मनोज की हत्या कर दी। मनोज जयपुर लौटने की तैयारी कर रहे थे। करीब तीन महीने पहले भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था।मनोज के परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। उन्होंने करीब 13 साल पहले प्रेम विवाह किया था। प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। अभी किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है।