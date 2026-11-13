Etawah News: प्रेम प्रसंग के शक में छात्र की मौत के मामले में आरोपी दंपती गिरफ्तार

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27 अक्तूबर को गांव के विवेक कुमार बघेल (19) की मौत हो गई थी। मृतक के पिता अखिलेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि प्रेम प्रसंग के शक में उनके बेटे को आरोपी के घर के अंदर ले जाकर प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद विवेक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने 28 अक्तूबर को सुरेंद्र सिंह, उसकी पत्नी विनीता और उनके दो बेटों रजत व अमन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।विवेक कक्षा 12 का छात्र था और तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वह गांव में अपनी मां और दो छोटे भाइयों के साथ रहता था, जबकि उसके पिता दिल्ली में निजी नौकरी करते हैं। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले की विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।