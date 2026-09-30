Etawah News: चकरनगर में पांच व बढ़पुरा विकासखंड में सात घंटे गुल रहेगी बिजली

विज्ञापन

चकरनगर/उदी। 33/11 केवी बिजली उपकेंद्र चकरनगर ग्रामीण और भरेह क्षेत्र की बिजली आपूर्ति आज पांच घंटे बाधित रहेगी। इस दौरान पेड़ों की शाखाओं की छंटाई का काम किया जाएगा। एसडीओ अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि पेड़ों की छंटाई के चलते उपकेंद्र से पोषित क्षेत्रों में गुरुवार सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं, बढ़पुरा विकासखंड क्षेत्र में 33/11 केवी उदी, पछायगांव और सराय भूपत विद्युत लाइनों पर अनुरक्षण कार्य के चलते आज सात घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। जेई अमर बहादुर सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक कुनैरा से आने वाली 33 केवी लाइन की आपूर्ति बंद रहेगी। इसके चलते संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। (संवाद)