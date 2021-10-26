Etawah News: आज तीन थानों की पुलिस देखेगी कालका मंदिर की व्यवस्था

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मंदिर व मंदिर परिसर के बाहर की व्यवस्थाएं मार्ग पर आने-जाने की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश उन्होंने थाना पुलिस को दिए। बकेवर चौराहे से लेकर मंदिर तक बैरियर और बैरिकेडिंग की व्यवस्था को भी उन्होंने देखा। मंदिर संचालक व मंदिर के पुजारी से मंदिर के पास मार्ग पर बेरीकेटिंग करने के निर्देश दिए गए साथ ही वाहनों को नियंत्रित करने के लिए किनारे के फुटपाथ खाली करने व बैरियर लगवाए जाने की व्यवस्था की गयी।लखना तिराहा के पास व राज बहादुर डिग्री कॉलेज के पास बैरियर की व्यवस्था की जा रही है। थानाध्यक्ष बकेवर ने बताया कि शनिवार को लेकर वैदपुरा, बसरेहर व सहसों के थाना प्रभारी शनिवार के साथ 29 पुलिसकर्मी यहां व्यवस्थाओं को देखेंगे। (संवाद)