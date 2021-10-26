Etawah News: आज तीन थानों की पुलिस देखेगी कालका मंदिर की व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 17 Oct 2026 12:04 AM IST
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बकेवर। लखना के कालका मंदिर पर शनिवार आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को देखा। सीओ भरथना रामदवन मौर्य ने शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्था का देखा।
मंदिर व मंदिर परिसर के बाहर की व्यवस्थाएं मार्ग पर आने-जाने की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश उन्होंने थाना पुलिस को दिए। बकेवर चौराहे से लेकर मंदिर तक बैरियर और बैरिकेडिंग की व्यवस्था को भी उन्होंने देखा। मंदिर संचालक व मंदिर के पुजारी से मंदिर के पास मार्ग पर बेरीकेटिंग करने के निर्देश दिए गए साथ ही वाहनों को नियंत्रित करने के लिए किनारे के फुटपाथ खाली करने व बैरियर लगवाए जाने की व्यवस्था की गयी।
लखना तिराहा के पास व राज बहादुर डिग्री कॉलेज के पास बैरियर की व्यवस्था की जा रही है। थानाध्यक्ष बकेवर ने बताया कि शनिवार को लेकर वैदपुरा, बसरेहर व सहसों के थाना प्रभारी शनिवार के साथ 29 पुलिसकर्मी यहां व्यवस्थाओं को देखेंगे। (संवाद)
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मंदिर व मंदिर परिसर के बाहर की व्यवस्थाएं मार्ग पर आने-जाने की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश उन्होंने थाना पुलिस को दिए। बकेवर चौराहे से लेकर मंदिर तक बैरियर और बैरिकेडिंग की व्यवस्था को भी उन्होंने देखा। मंदिर संचालक व मंदिर के पुजारी से मंदिर के पास मार्ग पर बेरीकेटिंग करने के निर्देश दिए गए साथ ही वाहनों को नियंत्रित करने के लिए किनारे के फुटपाथ खाली करने व बैरियर लगवाए जाने की व्यवस्था की गयी।
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लखना तिराहा के पास व राज बहादुर डिग्री कॉलेज के पास बैरियर की व्यवस्था की जा रही है। थानाध्यक्ष बकेवर ने बताया कि शनिवार को लेकर वैदपुरा, बसरेहर व सहसों के थाना प्रभारी शनिवार के साथ 29 पुलिसकर्मी यहां व्यवस्थाओं को देखेंगे। (संवाद)
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