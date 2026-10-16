Etawah News: सरस मेले में लोगों ने खरीदे समूहों के बनाए उत्पाद

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नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक यादव व पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिलाओं द्वारा तैयार हस्तशिल्प, घरेलू उपयोग की वस्तुओं व स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता को देखा।इस अवसर पर नगर उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ने की दिशा में यह मेला एक मील का पत्थर साबित होगा। मेला 18 अक्तूबर तक चलेगा। मेले में हस्तकला, जैविक उत्पाद, मसाले व पारंपरिक वस्तुएं लोगों में आकर्षण का केंद्र रहेंगी और लोगों ने इनकी खरीदारी भी की। (संवाद)