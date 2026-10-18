फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Organizational strength and booth management are the foundation of victory: Geeta Shakya

संगठन की मजबूती और बूथ प्रबंधन ही जीत का आधार: गीता शाक्य

Sun, 18 Oct 2026 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 18 Oct 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Organizational strength and booth management are the foundation of victory: Geeta Shakya
इटावा। उत्तर प्रदेश के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में सनातन धर्म इंटर कॉलेज और एक मैरिज होम स्थित पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य भाजपा के स्नातक प्रत्याशी डॉ. मानवेन्द्र प्रताप गुरुजी और शिक्षक प्रत्याशी इंजी. हरिकिशोर तिवारी के पक्ष में मतदान की अपील करना था।
विज्ञापन


कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री गीता शाक्य ने कहा कि संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बूथ स्तर पर प्रभावी प्रबंधन ही चुनाव में विजय का आधार है। उन्होंने स्नातक व शिक्षक चुनाव को बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव बताते हुए पदाधिकारियों से घर-घर जाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार करने का आह्वान किया। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में प्रदेश उपाध्यक्ष व जनपद प्रभारी देवेश कोरी ने बताया कि प्रत्येक 20 मतदाताओं पर एक मतदाता प्रमुख नियुक्त किया गया है, ताकि प्रभावी संवाद बना रहे।
विज्ञापन


सदर विधायक सरिता भदौरिया ने जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन रजत चौधरी व अभिषेक मिश्रा ने किया, जिसमें पूर्व सांसद सुखदा मिश्रा सहित कई प्रमुख पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मतदाता उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed