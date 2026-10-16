Etawah News: बसरेहर में किशन यादव और सैफई में पुनीत शुक्ला छात्र सभा के ब्लॉक अध्यक्ष

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जिला पंचायत आवास में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी गई। उनसे छात्र हितों के लिए सक्रियता से काम करने और युवाओं को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव मुख्य अतिथि रहे।सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठन की मजबूती और समाजवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।सैफई ब्लॉक अध्यक्ष पुनीत शुक्ला को जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने मनोनयन पत्र सौंपा। उनसे पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की अपेक्षा की गई।साथ ही, वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई। पुनीत शुक्ला ने पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। गांव पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया।