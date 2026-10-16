Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : जिला स्टेडियम में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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संपूर्ण समाधान दिवस

इटावा : जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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रामलीला

इटावा : रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

इटावा : तकीपुरा मूंज में सीता हरण, जटायु उद्धार की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

इटावा : मानिकपुर बसू रामलीला में सीता माता की खोज व लंका दहन की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।

जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से बालि वध व लंका दहन का मंचन रात 08 बजे से।

बसरेहर : रामलीला में रामसेतु स्थापना व अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में पंचवटी विश्राम व सूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन का मंचन रात 08 बजे से।

बकेवर: लखना की रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला आयोजन रात 08 बजे से।

ताखा : सरसईनावर रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला का मंचन रात 08 बजे से

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

प्रतियोगिता