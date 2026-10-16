Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 16 Oct 2026 11:47 PM IST
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प्रतियोगिता
इटावा : जिला स्टेडियम में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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संपूर्ण समाधान दिवस
इटावा : जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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रामलीला
इटावा : रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : तकीपुरा मूंज में सीता हरण, जटायु उद्धार की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू रामलीला में सीता माता की खोज व लंका दहन की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से बालि वध व लंका दहन का मंचन रात 08 बजे से।
बसरेहर : रामलीला में रामसेतु स्थापना व अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में पंचवटी विश्राम व सूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन का मंचन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला आयोजन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसईनावर रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला का मंचन रात 08 बजे से
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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इटावा : जिला स्टेडियम में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
संपूर्ण समाधान दिवस
इटावा : जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रामलीला
इटावा : रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : तकीपुरा मूंज में सीता हरण, जटायु उद्धार की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू रामलीला में सीता माता की खोज व लंका दहन की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से बालि वध व लंका दहन का मंचन रात 08 बजे से।
बसरेहर : रामलीला में रामसेतु स्थापना व अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में पंचवटी विश्राम व सूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन का मंचन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला आयोजन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसईनावर रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला का मंचन रात 08 बजे से
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