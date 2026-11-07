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Etawah News: धनतेरस पर भी ग्राहकों का इंतजार करते रहे पटाखा दुकानदार

Sat, 07 Nov 2026 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 07 Nov 2026 12:43 AM IST
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Firecracker sellers remained waiting for customers even on Dhanteras.
फोटो 25: पटाखा बाजार में ग्राहकों का इंतजार करते दुकानदार। संवाद
जसवंतनगर। रामलीला मैदान में आतिशबाजी बाजार सजकर तैयार हो गया है। शुक्रवार को धनतेरस के दिन भी आतिशबाजी बाजार में ग्राहकों की कमी देखने को मिली। पहले दिन दुकानदार ग्राहकों को इंतजार करते दिखाई दिए।
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सुबह से ही दुकानदार अपनी दुकानों पर बैठकर ग्राहकों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन दोपहर तक कई दुकानों पर सन्नाटा पसरा रहा। स्थिति यह रही कि कुछ दुकानदारों की तो बिक्री की शुरुआत तक नहीं हो सकी। दुकानदारों को उम्मीद है कि दीपावली नजदीक आने के साथ बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और बिक्री में तेजी आएगी।
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