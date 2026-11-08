Etawah News: अखिलेश ने अच्छे व्यवहार और भाषा का पढ़ाया पाठ

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कहा कि अपने भाषा और अच्छे व्यवहार से समाजवादियों की छाप छोड़ें। दावा है कि जनता उनके साथ है। कहा कि कानून का राज तो चलता ही रहेगा, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद सामाजिक न्याय के राज की भी स्थापना करने का काम किया जाएगा। कहा कि चुनाव होने में अब समय नहीं है। संविधान, लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।दावा किया कि यूपी से हरा लिया तो भाजपा का सफाया तय है। कहा कि भाजपा का एआई से वीडियो बनाने में हमसे काम नहीं चल पा रहा था तो चाचा और आजम साहब को भी ले आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही वीडियो वनस्पति वाला ही काफी है। तंज कसा कि वनस्पति का सेवन करके सरकार चलाना ठीक नहीं है। कहा अगली साल समाजवादी विजय की दिवाली मनाएंगे।