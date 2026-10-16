Etawah News: प्रयागराज-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन के बढ़ाए गए फेरे, सप्ताह में चार दिन चलेगी

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उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 02417 प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन 15 अक्तूबर से 16 दिसंबर तक चलाया गया है। यह ट्रेन अप में रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार व शुक्रवार को प्रयागराज से चलेगी। यह ट्रेन फतेहपुर, कानपुर होते हुए इटावा में रात 02:33 बजे आएगी।ट्रेन टूंडला, अलीगढ़, दिल्ली होते हुए अगली सुबह 10 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 02418 शकूरबस्ती-प्रयागराज स्पेशल ट्रेन 17 अक्तूबर से 17 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार व रविवार को शकूरबस्ती से चलेगी। ये ट्रेन शकूरबस्ती से रात नौ बजकर 30 बजे चलेगी। यह ट्रेन इटावा में रात 3:40 बजे आएगी।इसी तरह ट्रेन संख्या 04163 नारायणपुर बाजार-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन को 17 अक्तूबर से 16 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार, बुधवार व शनिवार को नारायणपुर बाजार से चलाया जाएगा। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04164 शकूरबस्ती-नारायणपुर बाजार स्पेशल ट्रेन को 16 अक्तूबर से 15 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार व शुक्रवार को शकूरबस्ती से चलेगी।ये ट्रेन नारायणपुर बाजार से शाम छह बजे चलेगी। इसके बाद चुनार, मिर्जापुर, मेजारोड , प्रयागराज, भरवारी , सिराथू , फतेहपुर, बिंदकी रोड , कानपुर सेंट्रल , फफूंद होते हुए इटावा में रात 02:33 पर आएगी। इसके बाद शिकोहाबाद, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़ , खुर्जा, दादरी , गाजियाबाद, नई दिल्ली व शकूरबस्ती पहुंचेगी।