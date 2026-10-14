Etawah News: नवरात्र में फलों के दाम आसमान पर, अनार 200 रुपये किलो तक पहुंचा

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फल विक्रेता अहमद हसन ने बताया कि नवरात्र में फलों की मांग अचानक बढ़ गई है। लोग पूजा के साथ व्रत में खाने के लिए फलों की अधिक खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्र से पहले अच्छी क्वालिटी का अनार 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। नवरात्र के बाद छोटे आकार का अनार 180 रुपये प्रति किलो और बढ़िया क्वालिटी का अच्छा अनार 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसी तरह नवरात्र से पहले अच्छे किस्म का केला 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था।वहीं, अब इसी भाव में छोटा केला 40 रुपये किलो में मिल रहा है। वहीं, अच्छे किस्म का केला 45 रुपये किलो में पहुंच गया है। नवरात्र के इन नौ दिनों में माता रानी की पूजा और व्रत के लिए फलों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में अचानक बढ़े दामों के कारण व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ रही है।