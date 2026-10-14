Etawah News: डेंगू के पांच व टाइफाइड के चार मरीज पॉजिटिव मिले

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इसी तरह 79 मरीजों की टाइफाइड की जांच की गई। इसमें चार मरीज पॉजिटिव पाए गए जबकि 78 मरीजों की मलेरिया की जांच की गई, जिसमें एक मरीज पॉजिटिव नहीं मिला। इसमें तीन मरीजों को जिला अस्पताल में पहले से इलाज चल रहा था। सीएमएस डॉ. पारितोष शुक्ला ने बताया कि डेंगू के लक्षण दिखने पर उनकी जब जांच की गई तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई। सभी मरीजों का डॉक्टर की निगरानी में इलाज चल रहा है। (संवाद)

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इटावा। जिले में लगातार डेंगू के मामले में बढ़ रहे हैं। इसमें बच्चे, बड़े व वृद्ध डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। बुधवार को संयुक्त जिला अस्पताल में 195 मरीजों में डॉक्टर ने डेंगू, टाइफाइड मलेरिया के लक्षण दिखने पर उनके खून की जांच करवाई गई। इस दौरान 38 मरीजों की डेंगू की जांच की गई, इसमें पांच मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई।