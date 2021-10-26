फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Power supply will be suspended for two and a half hours tomorrow in several areas, including Saifai.

Etawah News: सैफई समेत कई क्षेत्रों में कल ढाई घंटे गुल रहेगी बिजली

Thu, 15 Oct 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 15 Oct 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Power supply will be suspended for two and a half hours tomorrow in several areas, including Saifai.
इटावा। सैफई स्थित 220 केवी विद्युत उपकेंद्र पर बृहस्पतिवार को 132 केवी मेन बस की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सैफई समेत कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं से पेयजल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से करने की अपील की है। एक्सईएन ट्रांसमिशन फूलचंद ने बताया कि 15 अक्तूबर को सैफई स्थित 220 केवी विद्युत उपकेंद्र पर मरम्मत कार्य प्रस्तावित है। इस दौरान यहां से निर्गत 33 केवी सैफई प्रथम, सैफई द्वितीय, सैफई तृतीय, रिम्स, हैवरा, परासना, फतेहपुरा, तरणताल, हवाई पट्टी, 500 बेड अस्पताल, ट्रॉमा, सिमरार, करहल, देहुली से जुड़े क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed