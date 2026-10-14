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Etawah News: जागे अधिकारी, कसे गए खेतों पर नीचे लटके हाईटेंशन के तार

Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
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Officials stirred into action after high-tension wires were found hanging low over the fields.
फोटो: 42 जरहौली में बिजली के तारों को कसने का कार्य करते बिजली कर्मी। संवाद
उदी। बढ़पुरा क्षेत्र के जरहौली नलकूप की 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के नीचे लटकते तारों को कसने का कार्य बुधवार को बिजली निगम ने शुरू करा दिया। यह हाईटेंशन लाइन के तार किसानों के लिए खतरा बने हुए थे। किसान लंबे समय से तारों को ऊंचा करने की मांग कर रहे थे लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।
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अमर उजाला में 14 अक्तूबर के संस्करण में ग्रामीणों की इस समस्या को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया। खबर प्रकाशित होने के बाद निगम के अधिकारी सक्रिय हुए और बुधवार को तारों को ऊंचा कराने का कार्य शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि खेतों पर तार इतने नीचे थे कि ट्रैक्टर से जोताई करने में डर लगता था। इससे कभी भी दुर्घटना का खतरा बना रहता था। अब तार ऊंचे होने से किसानों ने राहत की सांस ली है और वह बिना किसी डर के अपने खेतों में जोताई आदि का कार्य भी कर सकेंगे।
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