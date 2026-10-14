Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : जिला स्टेडियम में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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रामलीला

इटावा : रामलीला मैदान से श्रीराम लीला समिति में भरत मिलाप की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।

इटावा : तकीपुरा मूंज में श्रीराम लीला महोत्सव में पुष्प वाटिका, धनुष भंग व परशुराम-लक्ष्मण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में भरत मिलाप, शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन की लीला का आयोजन सुबह 08 बजे से।

जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन व खरदूषण वध की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।

बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन व खरदूषण वध की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।

भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में कैकई वरदान व श्रीराम बनवास की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।

बकेवर: लखना की रामलीला में शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन व सीताहरण की लीला आयोजन रात 08 बजे से।

ताखा : सरसईनावर रामलीला में रामगमन व दशरथ मरण की लीला का मंचन रात 08 बजे से

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

प्रतियोगिता