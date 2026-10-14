Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 14 Oct 2026 11:58 PM IST
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प्रतियोगिता
इटावा : जिला स्टेडियम में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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रामलीला
इटावा : रामलीला मैदान से श्रीराम लीला समिति में भरत मिलाप की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
इटावा : तकीपुरा मूंज में श्रीराम लीला महोत्सव में पुष्प वाटिका, धनुष भंग व परशुराम-लक्ष्मण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में भरत मिलाप, शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन की लीला का आयोजन सुबह 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन व खरदूषण वध की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।
बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन व खरदूषण वध की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में कैकई वरदान व श्रीराम बनवास की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन व सीताहरण की लीला आयोजन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसईनावर रामलीला में रामगमन व दशरथ मरण की लीला का मंचन रात 08 बजे से
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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इटावा : जिला स्टेडियम में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रामलीला
इटावा : रामलीला मैदान से श्रीराम लीला समिति में भरत मिलाप की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
इटावा : तकीपुरा मूंज में श्रीराम लीला महोत्सव में पुष्प वाटिका, धनुष भंग व परशुराम-लक्ष्मण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में भरत मिलाप, शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन की लीला का आयोजन सुबह 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन व खरदूषण वध की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।
बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन व खरदूषण वध की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में कैकई वरदान व श्रीराम बनवास की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में शूर्पणखा के नाक-कर्ण छेदन व सीताहरण की लीला आयोजन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसईनावर रामलीला में रामगमन व दशरथ मरण की लीला का मंचन रात 08 बजे से
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