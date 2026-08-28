Etawah News: रक्षाबंधन पर घर आ रहे संविदा कर्मी की बेटी की हादसे में मौत

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शहर के सती मोहल्ला निवासी चंदन सिंह परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। रक्षाबंधन के लिए वह पत्नी निशा, बेटी तृषिका, राधिका और बेटे शिवांश के साथ रोडवेज बस से इटावा आ रहे थे। रास्ते में बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में बगराई कट के पास बस डंपर में जा घुसी। हादसे में राधिका(9) की मौत हो गई, जबकि चंदन, निशा, तृषिका और शिवांश घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदन के बड़े भाई बलवीर सिंह ने बताया कि चंदन दिल्ली कैंट में संविदा कर्मचारी के पद पर तैनात है। हादसे से एक दिन पहले ही उनकी चंदन से फोन पर बात हुई थी। बातचीत सामान्य थी, लेकिन चंदन ने घर आने की जानकारी नहीं दी थी। परिवार को भी उनके आने का पता नहीं था। चंदन शायद रक्षाबंधन पर पत्नी और बच्चों के साथ अचानक घर पहुंचकर परिवार को सरप्राइज देना चाहते थे। भाई को क्या पता था कि अगले दिन जिस फोन का इंतजार होगा, उसमें घर आने की खुशी के बजाय हादसे की खबर मिलेगी। रक्षाबंधन पर खुशियों की तैयारी कर रहा घर बेटी की मौत से मातम में बदल गया।(संवाद)

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इटावा। रक्षाबंधन पर परिवार को सरप्राइज देने इटावा आ रहे संविदा कर्मी को यह सफर जीवन भर का दर्द दे गया। दिल्ली के द्वारका से पत्नी और तीन बच्चों के साथ रोडवेज बस इटावा के लिए निकले चंदन की नौ वर्षीय बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं, चंदन समेत परिवार के चार लोग घायल हो गए। हादसा शुक्रवार सुबह बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में बगराई कट के पास बस के डंपर में घुसने से हुआ।