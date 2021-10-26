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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Copy of family register not available in Kudrail

Etawah News: कुदरैल में नहीं मिल रही परिवार रजिस्टर की नकल

Sat, 17 Oct 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 17 Oct 2026 12:03 AM IST
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Copy of family register not available in Kudrail
ताखा। ग्राम पंचायत कुदरैल के सचिव की मनमानी की शिकायत गांव पूरनपुरा निवासी रजनीश कुमार ने सीडीओ संजय सिंह से की है। उनका आरोप है कि ग्राम पंचायत कुदरैल में लोगों को परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिल पाती है। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत कुदरैल के परिवार रजिस्टर की नकल कुदरैल में उपलब्ध कराने के बजाय अमथरी स्थित पंचायत घर से दी जाती है। इससे कुदरैल के ग्रामीणों को परिवार रजिस्टर की नकल समेत अन्य कार्यों के लिए लगभग 10 किलोमीटर दूर अमथरी जाना पड़ता है। (संवाद)
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