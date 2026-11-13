Etawah News: बदलते मौसम में बुखार, जुकाम व खांसी से परेशान हो रहे बच्चे

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जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके यादव ने बताया इस मौसम में लापरवाही बच्चों को बीमार कर रही है। ओपीडी में सुबह से ही पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइनें लग गईं। डॉक्टर ने बताया कि बदलते मौसम में बच्चों को ठंडी चीजों से दूर रखना बेहद जरूरी है। उन्हें सादा या गुनगुना पानी ही पीने को दें।सुबह के समय जब तापमान में गिरावट होती है, तब छोटे बच्चों के पहनावे पर विशेष ध्यान दें। अगर बच्चे को लगातार खांसी आ रही हो, तो खुद से दवा देने के बजाय तुरंत नजदीकी डॉक्टर से परामर्श के बाद ही दवा लें। डॉक्टर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के खानपान का पूरा ध्यान रखें ताकि उन्हें मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके।बदलते मौसम में इन बातों का रखें ध्यान-सुबह के समय छोटे बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं।-बच्चों को ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक न पीने दें।-सादा या हल्का गुनगुना पानी ही पीने को दें।-बच्चों के बीमार पड़ने पर झोलाछाप से इलाज न करवाएं।-बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवा दें।