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Etawah News: बदलते मौसम में बुखार, जुकाम व खांसी से परेशान हो रहे बच्चे

Fri, 13 Nov 2026 10:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 13 Nov 2026 10:47 PM IST
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Children are suffering from fever, colds, and coughs due to the changing weather.
फोटो 01: बाल रोग विशेषज्ञ के बाहर बच्चों की लगी भीड़। संवाद
इटावा। मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव का सबसे ज्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। गर्म और सर्द मौसम के कारण बच्चे तेजी से बुखार, जुकाम और खांसी की चपेट में आ रहे हैं। शुक्रवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ रही, जिसमें बड़ी संख्या में बीमार बच्चे शामिल रहे। अस्पताल में कुल 1312 मरीजों ने अपना पंजीकरण कराया, जिनमें से 89 बच्चे बुखार, जुकाम व खांसी से ग्रस्त मिले।
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जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके यादव ने बताया इस मौसम में लापरवाही बच्चों को बीमार कर रही है। ओपीडी में सुबह से ही पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइनें लग गईं। डॉक्टर ने बताया कि बदलते मौसम में बच्चों को ठंडी चीजों से दूर रखना बेहद जरूरी है। उन्हें सादा या गुनगुना पानी ही पीने को दें।
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सुबह के समय जब तापमान में गिरावट होती है, तब छोटे बच्चों के पहनावे पर विशेष ध्यान दें। अगर बच्चे को लगातार खांसी आ रही हो, तो खुद से दवा देने के बजाय तुरंत नजदीकी डॉक्टर से परामर्श के बाद ही दवा लें। डॉक्टर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के खानपान का पूरा ध्यान रखें ताकि उन्हें मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके।
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बदलते मौसम में इन बातों का रखें ध्यान---
-सुबह के समय छोटे बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं।
-बच्चों को ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक न पीने दें।
-सादा या हल्का गुनगुना पानी ही पीने को दें।
-बच्चों के बीमार पड़ने पर झोलाछाप से इलाज न करवाएं।
-बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवा दें।
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