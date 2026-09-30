फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Community toilets locked in some places, tanks overflowing in others.

Etawah News: कहीं सामुदायिक शौचालयों पर ताला तो कहीं टैंक ओवरफ्लो

Wed, 30 Sep 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Community toilets locked in some places, tanks overflowing in others.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

निवाड़ीकला। ब्लॉक महेवा की ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के संचालन की हकीकत बुधवार को औचक निरीक्षण में सामने आ गई। एडीओ पंचायत इंद्रपाल सिंह भदौरिया ने कई शौचालयों में ताला लगा, सफाई बदहाल और तकनीकी खामियां पाइन।




अहेरीपुर में शौचालय बंद मिला और केयरटेकर भी मौजूद नहीं थी। एडीओ ने नाराजगी जताते हुए केयरटेकर का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। निवाड़ी कला में शौचालय की समरसेबल खराब मिली और टाइल्स भी टूटी हुई थिन। ग्राम सचिव बब्बू राजा को तत्काल मरम्मत कराने को कहा गया। टड़वा इस्माइलपुर में केयरटेकर ने शौचालय का टैंक भरा होने की जानकारी दी, जिस पर सचिव विकास यादव को टैंक खाली कराने के निर्देश दिए गए। जगमोहनपुर और इंद्रावखी में भी कमियां मिलिन, जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। एडीओ ने सफाई कर्मियों और केयरटेकरों को समय से ड्यूटी करने और नियमित सफाई रखने की हिदायत दी। उन्होंने लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed