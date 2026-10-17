Etawah News: 35 दिन में गायब हो जा रही सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के डीजीपी के उस सर्कुलर पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसमें थानों की फुटेज लगभग दो से ढाई महीने तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था बताई गई थी। अदालत ने इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन और अवमानना से जुड़ा मामला माना था। मामला उन्नाव में पुलिस उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित था, जहां संबंधित अवधि की फुटेज उपलब्ध न होने का मुद्दा उठा था।पड़ताल के दौरान सिविल लाइन थाने में इंस्पेक्टर के नए कमरे में कैमरा नहीं मिला। थाने में मुख्य गेट, हवालात के बाहर, बरामदे और ऑपरेटर कक्ष के बाहर समेत कुल आठ कैमरे लगे होने की जानकारी मिली। यहां 60 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाती है। कोतवाली थाने में भी इंस्पेक्टर के कमरे में कैमरा नहीं मिला और यहां भी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की अवधि 60 दिन बताई गई। फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में एसओ के कमरे में कैमरा नहीं लगा है।सैफई थाने में रिकॉर्डिंग महज 35 दिन तक सुरक्षित रहने की जानकारी सामने आई। यह अवधि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में निर्धारित अवधि से काफी कम है। ऐसे में संबंधित थाने में रिकॉर्डिंग उपकरणों की क्षमता और फुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जांच जरूरी है।..........................................इकदिल में सभी कैमरे चालू होने का दावाइकदिल थाने में 90 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का दावा है। यहां कार्यालय, हवालात, इंस्पेक्टर के कार्यालय, थाना परिसर, महिला हेल्प डेस्क और मुख्य गेट समेत विभिन्न स्थानों पर कुल आठ कैमरे लगे मिले। सभी कैमरे चालू होने और उनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होने की जानकारी भी दी गई। हालांकि, यहां भी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की अवधि सुप्रीम कोर्ट के 18 महीने के निर्देश से कम है।..........................................बकेवर में दोबारा लगाए जा रहे कैमरेबकेवर थाने के मुख्य गेट पर निर्माण कार्य के कारण पहले लगे कैमरे हटा दिए गए थे। शनिवार को मुख्य गेट पर कैमरे दोबारा लगाने का काम चल रहा था। यहां भी एसओ के कमरे में कैमरा नहीं मिला। पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव का कहना है कि जनपद के थानों में आठ कैमरे जरूरी हैं। कुछ थानों में एक साल की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की क्षमता वाले कैमरे भी लगाए जाएंगे।थानों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की अवधि की समीक्षा कराई जाएगी। जहां कैमरे नहीं लगे हैं या तकनीकी कारणों से रिकॉर्डिंग निर्धारित अवधि तक सुरक्षित नहीं रह पा रही है, वहां आवश्यक सुधार कराया जाएगा। शासन और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए थानों में सीसीटीवी व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा। बृजेश कुमार श्रीवास्तव, एसएसपी