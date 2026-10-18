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Etawah News: मंडी समिति में भ्रष्टाचार का आरोप, डीएम को सौंपा ज्ञापन

Sun, 18 Oct 2026 12:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 18 Oct 2026 12:25 AM IST
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Allegations of corruption in the Mandi Committee; memorandum submitted to the DM
जसवंतनगर। मंडी समिति में कथित भ्रष्टाचार, धान की तौल में गड़बड़ी और किसानों को भुगतान में देरी समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा नेता सुरेश गुप्ता ने शनिवार को तहसील में डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मंडी की व्यवस्थाओं की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की।
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ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मंडी सचिव नियमित रूप से कार्यालय नहीं आते, जिससे कर्मचारियों की मनमानी बढ़ रही है। रिश्वत लेकर बिना आवश्यक कागजात के ओवरलोड ट्रकों को बाहर निकालने की शिकायत भी की गई। सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को उपज बेचने में परेशानी और कम दाम मिलने का आरोप लगाया गया। भाजपा नेता ने धान की तौल में भी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया।
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आरोप है कि निर्धारित 75 किग्रा के बजाय 76.5 किग्रा धान तौला जा रहा है। किसानों के भुगतान में दो माह तक की देरी और 10 प्रतिशत रकम देने पर तत्काल भुगतान किए जाने की शिकायत भी की गई। मंडी परिसर में शौचालय, हैंडपंप और सफाई की पर्याप्त व्यवस्था कराने, कम से कम चार हैंडपंप लगवाने व किसानों के लिए निर्धारित स्थानों से कब्जे हटवाने की मांग की गई।(संवाद)
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