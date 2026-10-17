Etawah News: तीन करोड़ से उदी-भरेह मुख्य मार्ग की 14 किमी सड़क की मरम्मत शुरू

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शनिवार को नगला मथुरी के पास सड़क पर डामरीकरण का कार्य कराया गया। मार्ग के किलोमीटर 14 से 15 और 21 से 25 तक सड़क पर डामर बिछाने का काम किया गया। निर्माण कार्य में मशीनों के साथ मजदूर भी जुटे रहे। दूसरे चरण में कुल 14 किमी सड़क की मरम्मत कराई जानी है। इस मार्ग से नगला मथुरी, नगला कढोरी, सगरा, फूटाताल, नीमडांडा, अहेरिया, चीकना, मानपुरा, छिबरौली, राजपुर, कुंदौल और गोपालपुरा समेत करीब 50 गांवों के लोग आवागमन करते हैं।सड़क की मरम्मत पूरी होने से ग्रामीणों को तहसील, बाजार और अन्य जरूरी कामों के लिए आने-जाने में आसानी होगी। उदी-भरेह मार्ग इटावा औरैया, जालौन तथा मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर और मुरैना, दतिया सहित आसपास के जिलों को जोड़ने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इटावा समेत अन्य क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी सड़क दुरुस्त होने से राहत मिलेगी। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद मार्ग पर आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है।