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Etawah News: तीन करोड़ से उदी-भरेह मुख्य मार्ग की 14 किमी सड़क की मरम्मत शुरू

Sat, 17 Oct 2026 11:38 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:38 PM IST
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Repair work begins on the 14 km Udi-Bhareh main road, at a cost of 3 crore.
फोटो 29: उदी-भरेह मुख्य मार्ग पर होता डामरीकरण का कार्य। संवाद
चकरनगर। उदी-भरेह मुख्य मार्ग पर दूसरे चरण में 14 किमी सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। तीन करोड़ रुपये की लागत से कराए जा रहे इस कार्य से क्षेत्र के करीब 50 गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। सड़क की मरम्मत होने से गड्ढों और खराब सड़क के कारण होने वाली परेशानी से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
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शनिवार को नगला मथुरी के पास सड़क पर डामरीकरण का कार्य कराया गया। मार्ग के किलोमीटर 14 से 15 और 21 से 25 तक सड़क पर डामर बिछाने का काम किया गया। निर्माण कार्य में मशीनों के साथ मजदूर भी जुटे रहे। दूसरे चरण में कुल 14 किमी सड़क की मरम्मत कराई जानी है। इस मार्ग से नगला मथुरी, नगला कढोरी, सगरा, फूटाताल, नीमडांडा, अहेरिया, चीकना, मानपुरा, छिबरौली, राजपुर, कुंदौल और गोपालपुरा समेत करीब 50 गांवों के लोग आवागमन करते हैं।
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सड़क की मरम्मत पूरी होने से ग्रामीणों को तहसील, बाजार और अन्य जरूरी कामों के लिए आने-जाने में आसानी होगी। उदी-भरेह मार्ग इटावा औरैया, जालौन तथा मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर और मुरैना, दतिया सहित आसपास के जिलों को जोड़ने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इटावा समेत अन्य क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी सड़क दुरुस्त होने से राहत मिलेगी। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद मार्ग पर आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है।
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