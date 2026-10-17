Etawah News: वीटीएस फेल... बसों की गलत लोकेशन बता रहा सिस्टम

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सीन-1स्क्रीन पर डिले, बस प्लेटफार्म पर खड़ीशनिवार को दोपहर बस स्टैंड की डिस्प्ले स्क्रीन पर फर्रुखाबाद जाने वाली बस को डिले दिखाया जा रहा था। इस स्क्रीन को देखकर यात्री परेशान हो रहे थे। फर्रुखाबाद जाने वाले जगजीत सिंह ने जब बस के बारे में ऑपरेटर मिथलेश सक्सेना से पूछताछ की। इस पर उन्होंने बताया कि बस आ चुकी है। 10 मिनट में फर्रुखाबाद के लिए निकल जाएगी।सीन-2स्क्रीन पर दिख रहा ऑन टाइम, 30 मिनट पहले जा चुकी थी बसबस स्टैंड पर फजलगंज डिपो की बस संख्या यूपी 78 सीटी 1552 रोडवेज बस को डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑन टाइम दिखाया जा रहा था। इसकी वजह से यात्री बस आने का इंतजार कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद बस न आने पर कानपुर जाने वाली नेहा व रोहित ने पूछताछ केंद्र पर जानकारी ली। इस इस उन्होंने बताया कि यह बस 30 मिनट कानपुर के लिए निकल चुकी है।यह होता है वीटीएसकिसी वाहन की लाइव लोकेशन जानने के लिए गाड़ी में जीपीएस लगाया लगाया जाता है। इससे वाहन की लाइव लोकेशन पता चलती है। इसी माध्यम से पता चलता है कि वाहन कहां है और कितनी देर में कहां पहुंचेगा। तकनीकी समस्या की वजह से वीटीएस काम न करने से लाइव लोकेशन गलत बताने से यात्रियों को परेशानी होती है।बस स्टैंड से हर रात सात-आठ हजार यात्री करते हैं अप-डाउनइटावा बस स्टैंड से शहर समेत आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के सात से आठ हजार बस यात्री अप-डाउन करते हैं। अधिकतर यात्री शहर के यात्री गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, आगरा, मैनपुरी, कानपुर, लखनऊ, औरैया, कानपुर देहात आदि जिलों में अक्सर यात्रा करते हैं।बस स्टैंड पर लगे वीटीएस की खराब होने की सूचना नहीं है। अगर ऐसा है तो तकनीक टीम की मदद से इसको सही करवाया जाएगा। इससे यात्रियों को बसों की सही लोकेशन पता चल सके। जल्द ही इसको ठीक करवाया दिया जाएगा।-अमित कुमार, एआरएम इटावा डिपो।