Etawah News: 33 केवी लाइन का केबल बॉक्स फटा, 100 से अधिक गांवों की बिजली गुल

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शनिवार सुबह करीब सात बजे रोस्टिंग के बाद सुबह 10 बजे बिजली सप्लाई शुरू हुई तो रायनगर से जसवंतनगर आने वाली 33 केवी लाइन का जंपर जल गया। इससे लाइन ब्रेकडाउन हो गई। बिजली विभाग की टीम ने दोपहर 12 बजे तक तक पेट्रोलिंग करने के बाद किसी तरह लाइन चालू की, लेकिन महज पांच से 10 मिनट आपूर्ति चलने के बाद ही 33 केवी लाइन का केबल बॉक्स जलकर फट गया। इसके बाद दोबारा आपूर्ति बंद हो गई।बिजली गुल होने से बलरई, जुगोरा, बहादुरपुर, निजामपुर, राजपुर, धरवार, बीबामऊ, तिजोरा, बाऊथ, नगला विशुन, नागरी, अजबपुर, कोकाबली, अंडावली, पीहरपुर, सरामई, घुराह और जाखन समेत 100 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण फीडर की 33 केवी लाइन का केबल बॉक्स जल गया है। उसे ठीक कराने का काम कराया जा रहा है। जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।