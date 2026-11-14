Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   33 kV line cable box bursts; power supply to over 100 villages disrupted

Etawah News: 33 केवी लाइन का केबल बॉक्स फटा, 100 से अधिक गांवों की बिजली गुल

Sat, 14 Nov 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
33 kV line cable box bursts; power supply to over 100 villages disrupted
जसवंतनगर। रायनगर से जसवंतनगर आने वाली 33 केवी बिजली लाइन में शनिवार को लगातार दो बार फाल्ट होने से बलरई, जुगोरा और सिरसा बीबा मऊ समेत ग्रामीण फीडरों से जुड़े 100 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब 12 घंटे बीतने के बाद भी खबर लिखे जाने तक बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो सकी थी।
विज्ञापन


शनिवार सुबह करीब सात बजे रोस्टिंग के बाद सुबह 10 बजे बिजली सप्लाई शुरू हुई तो रायनगर से जसवंतनगर आने वाली 33 केवी लाइन का जंपर जल गया। इससे लाइन ब्रेकडाउन हो गई। बिजली विभाग की टीम ने दोपहर 12 बजे तक तक पेट्रोलिंग करने के बाद किसी तरह लाइन चालू की, लेकिन महज पांच से 10 मिनट आपूर्ति चलने के बाद ही 33 केवी लाइन का केबल बॉक्स जलकर फट गया। इसके बाद दोबारा आपूर्ति बंद हो गई।
विज्ञापन


बिजली गुल होने से बलरई, जुगोरा, बहादुरपुर, निजामपुर, राजपुर, धरवार, बीबामऊ, तिजोरा, बाऊथ, नगला विशुन, नागरी, अजबपुर, कोकाबली, अंडावली, पीहरपुर, सरामई, घुराह और जाखन समेत 100 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण फीडर की 33 केवी लाइन का केबल बॉक्स जल गया है। उसे ठीक कराने का काम कराया जा रहा है। जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed