Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:22 PM IST
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आरोग्य मेला
इटावा : जिले के सभी पीएचसी में आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता
इटावा : लखना के राजबहादुर राजबहादुर स्पोर्टस एकेडमी खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सम्मेलन
इटावा : इस्लामियां इंटर कालेज के सभागार में जश्न-ए-नेहरू मौलाना आजाद राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजन सुबह 11 बजे से।
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धर्म-कर्म
ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
लवेदी : नगला दीप सिंह की मड़ैया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
लवेदी: असदपुर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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इटावा : जिले के सभी पीएचसी में आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता
इटावा : लखना के राजबहादुर राजबहादुर स्पोर्टस एकेडमी खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सम्मेलन
इटावा : इस्लामियां इंटर कालेज के सभागार में जश्न-ए-नेहरू मौलाना आजाद राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजन सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
लवेदी : नगला दीप सिंह की मड़ैया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
लवेदी: असदपुर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
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