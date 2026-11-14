Etawah News: तीन दिन तक सुबह रहेगा कोहरे और धुंध, फिर साफ होगा आसमान

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वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार 15 नवंबर को जिले का न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सोमवार 16 नवंबर को भी तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। इस दिन भी न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 17 नवंबर को अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।इन तीनों दिनों में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 18 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 18, 19 और 20 नवंबर को आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप खिलने की संभावना है।इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान है। 18 और 19 नवंबर को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री, जबकि 20 नवंबर को 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।