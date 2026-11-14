Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   There will be fog and mist in the mornings for the next three days, after which the sky will clear.

Etawah News: तीन दिन तक सुबह रहेगा कोहरे और धुंध, फिर साफ होगा आसमान

Sat, 14 Nov 2026 11:17 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
There will be fog and mist in the mornings for the next three days, after which the sky will clear.
इटावा। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ने के साथ अब कोहरे की दस्तक भी होने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अगले तीन दिनों तक सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन में मौसम सामान्य रहेगा। 18 नवंबर से आसमान साफ होने के साथ धूप खिलने का अनुमान है।
विज्ञापन

वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार 15 नवंबर को जिले का न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सोमवार 16 नवंबर को भी तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। इस दिन भी न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 17 नवंबर को अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
विज्ञापन

इन तीनों दिनों में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 18 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 18, 19 और 20 नवंबर को आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप खिलने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान है। 18 और 19 नवंबर को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री, जबकि 20 नवंबर को 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed