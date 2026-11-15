Etah News: सड़क हादसे में घायल युवक की आगरा में मौत

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कासगंज जिले के सिताबी गांव निवासी धर्मवीर (37) दिवाली पर अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ ससुराल चहबचापुर गांव आए थे। नौ नवंबर को तबीयत खराब होने पर वह पत्नी के भतीजे धर्मेंद्र के साथ बाइक से दवा लेने जा रहे थे। शाम करीब सात बजे पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में धर्मवीर के सिर में गंभीर चोट आई।परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया। हालत में सुधार नहीं होने पर आगरा रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई।बड़े भाई अर्जुन ने बताया कि धर्मवीर हरियाणा की एक पार्ट्स कंपनी में काम करता था। उनके परिवार में पत्नी शारदा देवी और दो बेटे जितेंद्र (14) व पंकज (12) हैं। उनकी मौत से परिवार में मातम पसरा है। सीओ संकल्पदीप कुशवाह का कहना है कि सड़क हादसे में घायल युवक की आगरा में मौत हुई है। परिजन की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया है।