Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 15 Nov 2026 11:30 PM IST
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जागरूकता अभियान
सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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दिव्यांग बोर्ड
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय पर दिव्यांगजन बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।
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स्वगणना
सुबह 10 बजे से स्वगणना का शुभारंभ कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा।
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गोष्ठी
- सुबह 10 बजे से त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत शीतलपुर ब्लॉक में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।
विज्ञापन
सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
दिव्यांग बोर्ड
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय पर दिव्यांगजन बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।
स्वगणना
सुबह 10 बजे से स्वगणना का शुभारंभ कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा।
गोष्ठी
- सुबह 10 बजे से त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत शीतलपुर ब्लॉक में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।