विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सकीट थाना क्षेत्र के रजपुरा निवासी अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि गावं के ही संतोष कुमार और उसकी मां सदाप्यारी ने जमीन खरीदने के नाम पर संपर्क किया था। आरोप है कि जमीन का बैनामा कराने के बाद संतोष ने ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त की सकीट शाखा से 50340 रुपये का ऋण लिया और 18 हजार रुपये नकद दिए। इसके बाद बैंक प्रबंधक राजन सिंह के साथ साजिश कर जमीन के फर्जी कागजात तैयार कराकर पांच जुलाई 2024 को दोबारा ऋण ले लिया।आरोप है कि 28 सितंबर 2026 की शाम करीब आठ बजे संतोष, सदाप्यारी और एक अन्य व्यक्ति उसके घर पहुंचे। ऋण की रकम वापस करने की बात कहने पर तीनों ने गाली-गलौज करते हुए पिटाई कर दी। बीचबचाव करने आए पति मंजेश कुमार को भी पीटा और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पीड़िता का आरोप है कि थाने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेंद्र मोहन सिंह को सौंपी गई है।