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मलावन थाने में तैनात दरोगा राधेश्याम नौ नवंबर की रात करीब 10 बजे पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान नूरपुर गांव में चुनावी रंजिश में लोकेंद्र और सीताराम पक्ष के बीच विवाद हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पथराव और फायरिंग करने लगे। दर्जनों राउंड गोलियां चलने से गांव में दहशत फैल गई। स्थिति बिगड़ने पर थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और घेराबंदी कर हालात पर काबू पाया। पुलिस ने 27 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।मौके से पुलिस ने संदीप को तमंचे और आठ कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था, जबकि उसका साथी अरुण निवासी गांव नूरपुर फरार हो गया था। पुलिस ने पहले पक्ष के लोकेंद्र, राकेश सिंह, रामखिलाड़ी, दिनेश, अमर सिंह, अंकित, रामसिंह, शैलेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और सिद्धांत राठौर को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे पक्ष के सीताराम, चेतन, विपिन कुमार, विनय सिंह और अतुल कुमार को भी जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों के कब्जे से तमंचे और कारतूस बरामद हुए थे। एसएसपी डॉ. इलामारन ने बताया कि फरार आरोपी अरुण की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। गिरफ्तारी न होने और न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करने पर उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।